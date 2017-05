Pedro Juan Figueroa tilda de malcriada a Jessica Serrano

El panelista de Lo Sé Todo Pedro Juan Figueroa tildó de ‘malcriada’ a la reportera de Dando Candela Jessica Serrano, tras interrumpir entrevista del programa a la primera dama Beatriz Rosselló.

“Si llega tarde y de momento Danya Figueroa está entrevistando, usted no puede ahí interrumpir una entrevista porque eso se llama ética y si no tiene ética pues no sirve como reportera. Así que para la próxima espera tu turno no seas malcriada, bueno siempre lo fue, hay que decirlo, siempre lo fue. Así que póngase pa’ su número”, dijo Figueroa en su segmento en el programa de chismes, del cual Serrano fue una de las panelistas en el pasado.

El también locutor insistió que “cuando hay una reportera que está preguntando y hay otra que se mete en el medio para poner el micrófono usted tiene que esperar que la otra persona haga su trabajo. Usted no puede poner allí la pauta, porque esto es una actividad abierta y no era one to one. No se puede”.

El altercado se dio al finalizar la Primera Cumbre por el Bienestar de los Animales en el Centro de Convenciones de Puerto Rico realizado por la primera dama. La primera pareja del país acude con frecuencia al programa que ahora ocupa el espacio que en el pasado ocupó La Comay.

