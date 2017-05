Niurka Marcos arremete contra Marjorie de Sousa y Julián Gil

La actriz y bailarina cubana Niurka Marcos arremetió contra la venezolana Marjorie de Sousa y el argentino Julián Gil tras el proceso judicial que viven por la manutención de su hijo Matías.

“Que deje de llorar en pantalla. Que se esconda que se ve muy pend… Los hombres no tienen que llorar delante de las cámaras. Tiene razón, pero a la hora que muestra su llanto a las cámaras la pierde. Un hijo no tiene precio. Los hombres no tienen que hacer eso, si tiene ganas de llorar que se vaya para la almohada”, le dijo Marcos con su peculiar tono de voz a Gil.

Por su parte, Niurka se dirigió a De Sousa diciendo que: “a los hijos se le da amor, a los hijos se le da abrazos, a los hijos se le da cariño, a los hijos se le da preparación, se le da escuela, se le da seguridad, autoestima. No se le pone un precio y se le dice vales tanto. No somos quien para quitarle el derecho a los hijos de su papá”.

De Sousa y Gil terminaron su noviazgo hace algunos meses y, actualmente, tienen un caso en un tribunal de México para llegar a un acuerdo sobre la custodia y pensión alimenticia.

Según el programa de farándula ‘El Gordo y la Flaca’, esta es la lista de gastos que pidió Marjorie:

Casa: 255 dólares. Luz, agua, gas, teléfono y televisión por cable: 870 dólares. Sábanas y toallas: 160 dólares. Ropa para bebé: 160 dólares. Tintorería: 200 dólares. Dos trabajadores domésticos: 580 dólares. Nana: 2,800 dólares. Alimentación: 420 dólares. Gastos médicos: 280 dólares. Medicinas: 165 dólares. Seguro médico: 416 dólares. Seguro de auto: 670 dólares. Juguetes: 50 dólares. Peluquería: 80 dólares. Arreglos para la casa: 250 dólares. Chofer: 850 dólares. Celular: 50 dólares. Plan de ahorro para estudios: 2,290 dólares.

El próximo 2 de junio los padres del pequeño Matías tendrán su cita en un tribual para acordar la pensión y los días de visita.