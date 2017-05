Luis Fonsi aboga por Dayanara

Que EMOCION tan grande encontrar este reply en uno de mis posts… . @luisfonsi this means the world to me! Sé que éstas situaciones NO están en tus manos. Son solo reportes de “Third Party” q eliminaron los mismos dos post a mi entrenadora y a mí. . Aprecio tanto que sacaste de tu tiempo para escribirme. Quiero que sepas que como BORICUAS que somos, mis hijos y yo nos sentimos sumamente ORGULLOSOS de todos tus triunfos y logros. . Nos fascina tu música y me enorgullece tanto que continúes brillando como te mereces… Adelante Amigo! 🇵🇷 #boricuas #puertorico #conlospiesenlatierra #apoyandolonuestro #despacito #lover

