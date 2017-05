Indy Flow reacciona tras muerte de su hermana

Un suceso triste, lamentable y A su vez una adversidad dentro de un logro que estoy obteniendo. Mis seguidores gracias por sus mensajes de apoyo y cariño. A los medios de comunicación les pido espacio, estas serán mis únicas palabras sobre este suceso. . . Leany, hermanita hermosa cada logro que obtenga y cada escalón que suba te lo voy a dedicar especialmente a tí, y Mi familia. Gracias por todo tu amor. Mi mayor fanática que me ama y observa desde el cielo. Te Amoooo mi bella energía que me rodea y cuida siempre. Nunca te olvídare, hermosa por dentro y fuera 💖 #ZuaniaVelez #IndyFlow

