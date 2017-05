Fallece madre de Carmen Jovet

La madre de la periodista Carmen Jovet falleció hoy en San Juan, luego de padecer problemas de salud.

De acuerdo con el programa Lo Sé Todo por Wapa, Jovet confirmó esta tarde la triste partida de su madre, Carmen Esteves Ellín, conocida como “Mami Cuca”.

“La Mujer Noticia” dedicó unas palabras de agradecimiento a las personas que le tuvieron un gran aprecio y cuidaron de su madre.

“Agradecemos a todos los que la quisieron y la cuidaron: su médico de cabecera, Dr. Pedro García Otero, Dr. Segundo Rodríguez Quilichini; sus enfermeras, Zulaika Valentín, Vicky Cabral, Lorena Marte y Alba de los Santos; sus terapistas, Yamil Seguí y Erasmo Velázquez; el personal del Hospital Presbiteriano; y la buena gente de Hospicio La Paz. Nuestro agradecimiento a todos ellos”, dijo Jovet en declaraciones escritas.

Por su parte, sus compañeros de labores del programa Lo Sé Todo por Wapa enviaron a la periodista, un abrazo solidario.

“El dolor de perder una madre es bien fuerte. Aunque usted la veía ahí, su mente estaba con su madre en su casa que estaba encamada. Su madre no hablaba y no comía. Lo digo para que usted entienda que hay veces que uno esta aquí y no saben lo que uno esta pasando en su entorno familiar”, expresó el animador de Lo Sé Todo Pedro Juan Figueroa.

Jovet comunicó que los restos de su madre estarán expuesto mañana, miércoles 31 de mayo, en capilla ardiente en la funeraria Puerto Rico Memorial desde las 11:00 a.m.

El jueves 1 de junio a la 1:00 p.m. habrá una misa oficiada por nuestro primo, el padre Jimmy Casellas en la capilla de la funeraria.