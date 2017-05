Se vacilan al gobernador en el Comic Con 2017

Varios personajes son los que se aparecen en los eventos de Comic Con al rededor del mundo, pero en la isla son cosas diferentes debido a la realidad económica.

El Puerto Rico Comic Con 2017 vio como un joven se vistió como el gobernador Ricardo Rosselló y fue caminando hablando y actuando como él, en días que el primer mandatorio está siendo muy criticado por dar largas a la Universidad de Puerto Rico (UPR).

El joven se vistió con gabán, corbata azul y pantalones de vestir negros, además de estar mencionando mucho al padre de Rosselló, Pedro Rosselló, figura que los críticos dicen que influenció en la elección del gobernador.

Asimismo, otro hombre se presentó a las instalaciones del Centro de Convenciones con un cosplay que, si bien no era de ningún personaje, representaba el sentir de muchos en la isla.

Con un cartel de “Couldn’t afford a decent cosplay thanks to “La Junta” and “El Gobe”. #CheapCosplayMan Thank you PR economy… Again… (No pude pagar un cosplay decente gracias a la Junta de Control Fiscal y el gobernador. Gracias economía de Puerto Rico… De nuevo…)”, una persona llegó vestida con mahones, una camisa de Batman y un gorro con la forma de la máscara del murciélago.