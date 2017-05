Mágicos conciertos sinfónicos de Pixar en Hollywood Studios

Los queridos personajes y la música de las películas de Pixar Animation Studios serán las grandes estrellas de “The Music of Pixar Live! – A Symphony of Characters” este verano en Disney’s Hollywood Studios.

Desde el 26 de mayo hasta el 27 de agosto, y justo a tiempo para la temporada veraniega, Theater of the Stars deleitará a las familias con una celebración de la música, la animación y los personajes de las películas de Pixar. Una orquesta en vivo interpretará selecciones de las bandas sonoras de películas como “Toy Story”, “Up”, “Finding Nemo”, “Finding Dory”, “The Incredibles” y “Cars”, mientras pantallas gigantes de video mostrarán algunos de los momentos más divertidos y personajes favoritos de Pixar.

Los compositores de las bandas sonoras acompañarán a los espectadores en segmentos de video especiales donde mostrarán el proceso de creación de la música de las películas de Pixar. Sus comentarios son acompañados por clips de Pixar durante la producción de las películas e incluyen grabaciones con las orquestas, el desarrollo del guión, el arte conceptual y el proceso de animación.

Desde el momento en el que los visitantes son recibidos por los soldados de juguete de “Toy Story” hasta el gran final con la canción You’ve Got a Friend in Me (Hay un amigo en mí, en la versión en español), durante la cual la audiencia es animada a cantar al unísono, se trata de una celebración del mundo de Pixar como ninguna otra.

A lo largo del show, los famosos personajes de Pixar brindan instantes de comedia y diversión antes de su segmento. Por ejemplo, Mike y Sulley suben al escenario justo antes del segmento dedicado a “Monsters, Inc.” para hacer reír a todos cuando Mike trata de presentar su acto de comedia. Woody, Jessie y Buzz Lightyear presentan el segmento de “Toy Story”, mientras que el de “Up” es presentado con una visita especial de Carl Fredricksen y Dug. Por supuesto nadie se olvida de Dory (¡aunque a lo mejor a ella sí que se le olvida!), quien hace acto de aparición justo antes de los segmentos dedicados a “Finding Nemo” y “Finding Dory”.