Gredmarie Colón se somete a operación

Más FELIZ imposible 😍…inmensamente agradecida con el @drgustavocolberg por su profesionalismo, excelente servicio y trato inigualable. Gracias por dejarme exactamente como quería 🍉🍉 (levantamiento y reducción de busto con implantes Mentor-Memory Gel). Llama y orientate al 787- 805-3232 ☎ #DrGustavoColberg #maxtopexia #mentorimplants

A post shared by Gredmarie Colón (@gredmarie_colon) on May 26, 2017 at 10:50am PDT