​El cover más famoso de Despacito en Arpa es de origen Latinoamericano

La encargada de este cover es la arpista paraguaya de 24 años de edad, Luz Verón, la cual muestra en su canal de YouTube su versión de la famosa obra de Luis Fonsi.

En el video podemos observar a Verón frente a los rascacielos iluminados de Dubai, desde que el contenido fue subido a la red, ya ha acumulado miles de reproducciones haciendolo viral y aunque “Despacito” ha sido muy popular no es el único éxito que esta paraguaya interpreta, pues también ha tocado versiones de “When I was your man”, de Bruno Mars, y “Shape of You”, de Ed Sheeran.