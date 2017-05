A Denise no le importa tiraera entre Tempo y Residente

La actriz y ex Miss Universo, Denise Quiñones, expresó en el programa Lo Sé Todo de Wapa TV, que no le importa la tiraera que ha mantenido su ex novio René Pérez “Residente” y el rapero Tempo, a pesar de que fue mencionada en uno de los dos controversiales temas musicales.

“Sé sobre la tiraera pero me he mantenido al margen porque realmente no sé de ese mundo, de esto de las tiraeras y realmente, eso no me interesa. Sé que me nombraron pero realmente no estoy al tanto de eso”, manifestó Quiñones.

Al ser cuestionada sobre lo que opinaba del rapero Tempo, quien mencionó su nombre en el tema, “Calle Sin Salida” dirigido a Pérez, la también modelo reaccionó indiferente. En la canción Tempo le expresó a Residente:“Eres impotente por eso te las pegó Denise Quiñones”.

“No lo conozco, no sé bien sobre él. Lo que haya dicho no me afecta, no estoy pendiente a eso, y por eso no me siento aludida. Yo estoy en lo mío, en mi carrera. Yo soy una persona positiva, me preocupo por cosas que me hagan crecer y a esas otras cosas no les presto atención”, continuó Quiñones.

La actriz aprovechó la conversación con Lo Sé Todo, que se transmite de lunes a viernes en horario estelar por Wapa TV, para lamentarse por el reciente vandalismo que sufrió una obra de arte que la homenajeaba.

“Es bien lamentable. De verdad no sé cuáles fueron las intenciones. Está mal en el sentido de que si quieren llevar algún tipo de mensaje, nunca se logra nada positivo haciendo un mal a otra persona o en este caso a una propiedad que no es tuya”, señaló Quiñones.