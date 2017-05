Daddy Yankee recuerda su época de deportista

El chamaquito que aunque tuvo todo en su contra siempre tuvo una sonrisa. Gracias a mi gran amigo Oscar Meléndez por la foto de nuestros tiempos de #baseball en las pequeñas ligas de Santiago Iglesias. Por cosas del destino no fui pelotero pero si un artista de GRANDES LIGAS! “El camino es duro pero el duro se queda en el camino” Lucha y Conquista! #tbt #retrojueves

A post shared by Daddy Yankee (@daddyyankee) on May 25, 2017 at 12:52pm PDT