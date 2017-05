Banda Black Guayaba presenta su producción Invencible

Por: Edgardo Torres

La banda puertorriqueña Black Guayaba llegó “Invencible” con su cuarta producción discográfica.

El vocalista Gustavo González señaló que “nosotros siempre hemos dicho que la música es lo importante y lo demás es plástico. ¡La música siempre ha sido el centro de todo!”.

“En este disco queríamos llevar un mensaje. Nosotros pasamos por (situaciones) en la vida, sean errores, cosas buenas o malas. Se supone que uno aprenda y se viste de fuerza, de valentía para seguir luchando y conseguir lo que uno quiere; es lo que lo hace invencible”, resaltó.

Gustavo González enfatizó, en entrevista con Inter News Service (INS), que “estas canciones son vivencias nuestras o historias a través de gente muy cercana a nosotros. Las plasmamos en este disco como parte de las vivencias que nos hacen invencibles. Estas canciones también nos marcan de una manera u otra”.

El álbum incluye “Tarde o Temprano”, “Pronto llegarás” (en coautoría con Tommy Torres), “Tú” (escrita junto al colombiano Andrés Saavedra), “Dulce obscenidad” (composición con Pedro Capó), “Solo quiero estar mal”, “Una mentira”, “El final”, e “Invencible”.

El tecladista Carlos Colón admitió, en tanto, que en el proceso creativo de un tema podrían estar fundidos, “lo que ha ocurrido 1,500 veces”, pero tienen la ventaja al componer en grupo.

“Nosotros tenemos una dinámica y una química súper buena para escribir. En este disco se hicieron temas con Tommy Torres, con quien participamos por segunda vez. La primera vez fue ‘Una vida sin ti’ para el disco anterior. En el caso de Tommy ya tenemos una relación de amistad de varios años, desde que lanzamos nuestro primer disco. ¡Él es otro más del grupo!”, puntualizó el músico.

Carlos Colón mencionó que “con Pedro Capó fue de las mejores experiencias. Salió un tema que marca lo que es el sonido de Black Guayaba con el sonido nuevo que estamos tratando de proyectar. Se dio la dinámica como si fuese otro más del grupo”.

Destacó que “Andrés Saavedra fue el coproductor del disco anterior de Black Guayaba y básicamente estuvimos cinco meses viviendo cuando lo hicimos. Él es un hermano más del grupo y súper cómodo”.

El tecladista aclaró que “hemos escrito con un montón de gente, hasta temas que no han visto la luz del día y siempre se ha dado esa dinámica. No sé si es que somos tan buena gente que se llevan bien. Gracias a Dios no hemos tenido la experiencia de que no funcionó”.

Black Guayaba persigue que sus canciones lleven al público, según Gustavo, por “un camino de principio a fin, que tengan una línea, que no se sientan fuera de sitio… Hacemos una votación para escoger las (letras) favoritas de todos”.

La agrupación cumplirá con compromisos privados durante el verano, pero está enfocada principalmente en la agenda de promoción del disco.

Carlos Colón afirmó que “el show que estamos tratando de llevar ahora es bastante audiovisual. Queremos que en todos los temas haya una coherencia visual con lo auditivo, porque es parte de lo que queremos llevar con el álbum”.

“Invencible” se suma a la discografía de Black Guayaba que incluye “Lo demás es plástico” (2005), “No hay espacio” (2007) y “La Conexión” (2012).