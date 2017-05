Polémica por supuesto fallo de juez a favor de Marjorie de Sousa

El supuesto fallo de un juez de una corte de México a favor de la actriz venezolana Marjorie de Sousa fue desmentido por el abogado de Julián Gil, el licenciado Rodrigo Carmona.

“No ha habido sentencia, fallo, ni decisión de ningún juez, eso no es cierto y no sé de dónde pudieron salir esos supuestos documentos que yo no he visto”, sostuvo Carmona en entrevista con el eldiariony.com.

Este indicó, además, que el proceso inició la semana pasada con una primera audiencia conciliatoria, en la cual ambas partes se presentaron junto a sus defensas legales. “No se llegó a ningún acuerdo. Marjorie y Julián no pudieron ponerse de acuerdo en las visitas del niño ni en la manutención”.

Varios portales de entretenimiento aseguraron que un tribunal mexicano había fallado a favor de la venezolana y que el actor argentino tenía que pasarle el 20 por ciento de su salario como manutención para su hijo Matías Gregorio, quien nació en enero pasado.

“Ahora toca una próxima audiencia donde ambas partes deberán presentar sus pruebas, las que piden la otra parte y las que forman parte del requerimiento de cada uno”, alegó el abogado.

Te recomendamos este video: