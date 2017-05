Ariana Grande regresa visiblemente devastada a Estados Unidos

La cantante Ariana Grande regresó ayer, martes a Estados Unidos luego de presentarse en el Manchester Arena en Inglaterra, donde una persona aliada al Estado Islámico mató a 22 personas y más de 50 resultaron heridas. Entre las víctimas fatales se encontraban menores.

Grande, de 23 años, fue recibida por su novio Mac Miller entre abrazos y besos.

La intérprete de “Greedy” regresó a su país luego que su amiga y cantante, Taylor Swift enviara su avión privado a Reino Unido para que esta pudiera estar con sus seres queridos en el momento difícil y traumático que vive.

Luego del trágico momento, Ariana escribió en su cuenta de Twitter que no tenía palabras y pidió disculpas a los familiares de las víctimas.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don’t have words.

— Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017