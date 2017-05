Espectaculares shows nocturnos en Magic Kingdom

Los visitantes de Walt Disney World descubrirán cuán mágico y emotivo puede ser un final de cuento de hadas, gracias al nuevo y espectacular show de fuegos artificiales en la historia del parque Magic Kingdom, “Happily Ever After”.

Además de los fuegos artificiales, este nuevo espectáculo nocturno también cuenta con más láseres, luces y proyecciones que cualquier otro show antes presentado en Disney. “Happily Ever After” también hace gala de una nueva forma de contar historias de Disney, que transporta a los visitantes a un viaje inspirador que llena el corazón de emoción y humor. Los visitantes forman parte de la travesía al seguir a sus personajes favoritos de Disney en una aventura para encontrar su propio destino, enfrentarse a la adversidad y, finalmente, hacer sus sueños realidad… todo con el fin de ser felices para siempre.

El show, con una duración de 18 minutos, presenta escenas de historias clásicas y entrañables de Disney como “The Little Mermaid” y “Aladdin”, y de recientes éxitos taquilleros como “Moana” y “Zootopia”. El Castillo de La Cenicienta también forma parte de la historia, gracias a deslumbrantes proyecciones que logran que las encantadoras historias de Disney cobren vida sobre el mismo castillo de 18 pisos de altura, y sus alrededores. Quasimodo, el protagonista de “The Hunchback of Notre Dame” se columpia entre sus torres. Woody y sus amigos de “Toy Story” reconstruyen el castillo con juguetes y Maleficent de “Sleeping Beauty”, envuelve el castillo con sus inimitables llamas verdes.

La historia empieza con escenas de sueños fantásticos llenos de esperanza, maravillas, magia y luz. Los villanos de Disney no tardan en formar parte del relato al intentar aplastar esos sueños maravillosos y obligar a los héroes a luchar por lo que realmente creen. Estos, tras superar sus temores, triunfan y celebran su victoria con espectaculares fuegos artificiales.

Claro que no hay fuegos artificiales en Magic Kingdom sin un poquito de magia. Así que Tinker Bell vuela a través del cielo nocturno, recordando a los visitantes que, con un poco de fe, confianza y escarcha de hadas, todo el mundo puede hacer que su sueño se convierta en realidad.

Gracias a la más avanzada tecnología, personajes y escenas de más de 25 películas de Disney forman parte de las proyecciones coreografiadas del show, que tienen lugar en más de 50 áreas de proyección, y que se suman a los láseres y a los impresionantes fuegos artificiales. El nuevo espectáculo con una emotiva partitura musical, deja su mensaje bien claro: todo el mundo es capaz de convertir sus sueños en realidad, siempre y cuando se sea lo suficientemente valiente para confiar en lo que los guía, y lo suficientemente audaz para alcanzar su destino.

La música de “Happily Ever After” fue grabada en Londres con una orquesta de 75 músicos e incluye melodías de numerosas películas de Disney, incluyendo “Beauty and the Beast”, “Pirates of the Caribbean” y “The Jungle Book”, entre otras más.

“Happily Ever After” se presentará cada noche. Los horarios variarán dependido de las horas de apertura del parque.