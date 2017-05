Julián Gil le vira la tortilla a Marjorie de Sousa

La actriz venezolana Marjorie de Sousa deberá someterse a unas pruebas psicológicas tras su expareja Julián Gil hacer el reclamo en un tribunal mexicano la pasada semana.

La información trascendió el pasado fin de semana en un programa de México llamado “Fórmula espectacular”. Además, la actriz deberá justificar su pedido de 200 mil dólares de pensión para el pequeño Matías, quien tiene tres meses de edad.

En un principio, De Sousa pidió a un juez que mandara a Gil a que se sometiera a una prueba toxiocológica porque sospechaba que su examor consumía alguna sustancia ilegal.

“En mi vida [no ha consumido drogas]. Me parece totalmente absurdo, pues comentarios… por eso digo que quiero creer que es una artimaña legal de sus abogados porque ella me conoce. Ella sabe que llevo un estilo de vida saludable que nunca he usado ningún tipo de drogas y cuando haya que hacerse la prueba, si es que hay que hacérsela, pues me la haré en cualquier momento hoy, mañana y siempre”, sostuvo Gil en una entrevista con Univisión.