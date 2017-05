Residente le tira con todo a Tempo

Crees que @residente pueda hablarme a mí de opresión, de crisis, de persecución y gobiernos? Si tan solo pudieran interpretar el dolor de una mirada de un cuerpo extraditado! Yo fui perseguido y pague con mi propia vida por el hecho de defender mis ideales y ser rapero, y por ende tengo todo el derecho del mundo a molestarme cuando alguien quiere boicotear lo que nosotros construimos con lágrimas, sudor y sangre. Te vas a enfrentar por primera vez a un opositor de izquierda que jamás ha tenido miedo a guerrear. No hay enemigos pequeños! Buenos días!

