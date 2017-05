Julián Gil se quiebra tras hablar de su pequeño Matías

El actor Julián Gil expresó en entrevista ayer, martes con “El gordo y la flaca” (Univisión) lo más que extraña de su hijo Matías y habló sobre las alegaciones de su expareja, la actriz venezolana Marjorie De Sousa sobre un supuesto consumo de sustancias ilegales.

“Todo. Momentos muy lindos que no tengo ni me merezco por qué perder. Ojalá tuviera la liquidez económica que ella exige, pero hoy puede que esté bien, pero la realidad del actor, que muy bien ella conoce, mañana uno no sabe”, sostuvo Gil a la comunicadora Tanya Charry.

Sobre los alegados hechos de violencia, Gil sostuvo que: “Ella alega unos sucesos de violencia, pero no alega a qué, ni cómo, ni cuándo fueron. Entonces son infundados, no tienen ningún tipo de sentido. Ella sabe que yo no soy violento. Lo único que hice en el tiempo que estuvimos juntos fue darle amor a ella, al niño, a su mamá, a su familia y a toda la gente que la rodea”.

Además, confirmó que sí hubo varias situaciones relaciones con la madre de Marjorie. “Sí hubo ciertas fricciones y después surgieron ciertos sucesos que sí me hicieron no sentirme cómodo en la casa. Yo preferí apartarme un tiempo para que ella pudiera arreglar la situacion, pero no se dio, no aceptó el acuerdo y agarré mis pocas cosas que habían allí y me fui a mi casa”.

Parte de la demanda que implantó De Sousa contra Julián, asegura que se le practique un examen de toxicología a este porque ella sospecha que usa alguna sustancia ilegal. “En mi vida [no ha consumido drogas]. Me parece totalmente absurdo, pues comentarios… por eso digo que quiero creer que es una artimaña legal de sus abogados porque ella me conoce. Ella sabe que llevo un estilo de vida saludable que nunca he usado ningún tipo de drogas y cuando haya que hacerse la prueba, si es que hay que hacérsela, pues me la haré en cualquier momento hoy, mañana y siempre”.

Haz click aquí para ver el video

Según el programa de farándula ‘El gordo y la flaca’, este es el detalle de los gastos que pidió de Sousa a Gil:

Casa: 255 dólares. Luz, agua, gas, teléfono y televisión por cable: 870 dólares. Sábanas y toallas: 160 dólares. Ropa para bebé: 160 dólares. Tintorería: 200 dólares. Dos trabajadores domésticos: 580 dólares. Nana: 2,800 dólares. Alimentación: 420 dólares. Gastos médicos: 280 dólares. Medicinas: 165 dólares. Seguro médico: 416 dólares. Seguro de auto: 670 dólares. Juguetes: 50 dólares. Peluquería: 80 dólares. Arreglos para la casa: 250 dólares. Chofer: 850 dólares. Celular: 50 dólares. Plan de ahorro para estudios: 2,290 dólares.

El próximo 2 de junio los padres del pequeño Matías tendrán su cita en corte para acordar la pensión y los días de visita.