Química gana Miss USA 2017

LAS VEGAS – El Distrito de Columbia ganó nuevamente el título de Miss USA.

Kara McCullough, una química de 25 años que trabaja para la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos, fue coronada ayer domingo durante el evento que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Mandalay Bay en el Strip de Las Vegas.

La primera finalista fue Miss Nueva Jersey, Chhavi Verg, estudiante de marketing y español en la Universidad Rutgers. La segunda finalista resultó ser Miss Minnesota, Meridith Gould.

Cincuenta y una mujeres -representando a cada estado y a la capital de la nación- participaron en la prestigiosa competición.

La nueva reina, McCullough, nació en Nápoles, Italia, y se crió en Virginia Beach, Virginia. Ella quiere inspirar a los niños a seguir carreras en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

El año pasado, Deshauna Barber, residente del Distrito de Columbia, se convirtió en el primera militar en ganar a Miss USA.

A los tres finalistas se les pidió que explicaran qué consideran que es el feminismo y si se consideran feministas.

