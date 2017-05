Mister Model World 2017 enamorado de Puerto Rico

El modelo y rey de belleza nicaragüense, Brandon Valdivia, quien actualmente se encuentra en suelo boricua, aseguró sentirse enamorado de Puerto Rico. Y es que el actual Mister Model World 2017 se encuentra en la isla con motivo de la celebración de la decimoséptima edición del certamen Misters of Puerto Rico 2017.

Valdivia, quien cuenta con 21 años y es original de Estelí en su natal Nicaragua, fungió como jurado y también tuvo a su cargo la imposición de bandas a los nuevos Mr. Puerto Rico Model y Mr. Puerto Rico Teenager 2017 en el evento que se llevó a cabo el pasado sábado en el Centro Criolllo de Ciencia y Tecnología en Caguas.

“Se siente muy cálida la bienvenida que me han dado desde mi llegada a la isla. Me enorgullece mucho poder estar aquí y formar parte de este gran evento. Me llevo una experiencia grandísima el poder compartir el escenario con el talento puertorriqueño y disfrutar de tantos lugares hermosos en Puerto Rico” afirma Brandon, quien fue reconocido en su país tras ganar el Mr. Teen Nicaragua 2014 y luego ha continuado una fructífera carrera como modelo y competidor internacional logrando el reconocimiento como Mr. Model World 2017.





Publicidad





Durante su estancia en la isla y durante las sesiones fotográficas realizadas por PGStudio, el rey internacional lució moda local de Raffinato y de la diseñadora Gio Diaz. “Es increible todo el apoyo y premios que me han brindado los patrocinadores aca en la isla. Llevo las maletas llenas y sobre todo muchas nuevas amistades aca en Puerto Rico” afirmó Valdivia.

La ultima edición del Mr Model World realizada en Latinoamérica fue en el 2008 y resultó vencedor el venezolano Alberto Barza. Luego de varios años en pausa el evento se reinicia con un nuevo formato y estilo.

“Mr Model World es plataforma con la que se reconoce la belleza y también el trabajo de los diferentes ganadores de eventos nacionales. El próximo año una decena de candidatos internacionales visitará la isla para presentar sus propuestas y competir por el título que actualmente ostenta Brandon Valdivia. Me siento feliz de que Puerto Rico también cuente con un evento internacional y estemos a la altura de otros países que anualmente reciben a Misters de diferentes partes del mundo” afirma Rubén Díaz, presidente de Misters of Puerto Rico y quien es el encargado de la realización del Mr Model World. “Brandon es un joven con una gran imagen y estilo moderno, pero sobre todo con un gran compromiso por el titulo que ostenta y eso es justo lo que buscamos para reiniciar este gran proyecto internacional. Me enorgullece darle la bienvenida a nuestro país y que haya formado parte de la celebración de Misters of Puerto Rico 2017”.