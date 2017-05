Cómica reacción tras B2B de DC en Miss USA 2017

La reina saliente de Miss USA, Deshauna Barber, no pudo ocultar su emoción al ver que su sucesora era la delegada del Distrito de Columbia, estado que representó en la edición pasada. Esta reaccionó tras bastidores celebrando junto a otras candidatas. El video fue captado por la organización del certamen y colgado en Twitter.

La joven de 25 años, Kara McCullough, ganó la noche del domingo Miss USA 2017. McCullough es química y labora para la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos. Como primera finalista resultó la representante de Nueva Jersey, Chhavi Verg y la segunda finalista fue Meridith Gould de Minnesota.

Esta es la cuarta corona de este concurso para el Distrito de Columbia. La primera la obtuvo Bobbie Johnson en el 1964 y la segunda fue en 2002 con Shauntay Hinton, quien participó en la edición de Miss Universo que se realizó en Puerto Rico y ganó la rusa Oxana Fedorova. Barber, una militar estadounidense, logró el cetro en junio de 2016. Esta última se posicionó entre las nueve semifinalistas de Miss Universo 2016 llevado a cabo en Filipinas y donde triunfó la francesa Iris Mittenaere.

La nueva reina estadounidense nació en Nápoles, Italia y quiere inspirar a los pequeños a continuar carreras enfocadas en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

Mira el video

DC. That’s what’s up. We’re just as excited as you are, Deshauna. #MissUSA pic.twitter.com/JSBeWWqwP6

— Miss USA (@MissUSA) May 15, 2017