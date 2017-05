Joven de Portugal gana Eurovisión

El portugués Salvador Sobral ganó el concurso Eurovisión con una balada romántica que desafió la reputación de décadas que tiene el evento de excesos cursis y destellantes.

Sobral cantó su Amar Pelos Dois (Amor para ambos) en un tono elevado y claro acompañado por cuerdas y un piano. A diferencia de los otros 25 competidores que se desempeñaron en un amplio escenario respaldado por luces destellantes, llamaradas repentinas y otros efectos, Sobral cantó desde un pequeño círculo elevado en medio del público, un contraste íntimo en comparación con la ampulosidad de los demás.

