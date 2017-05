Normando Valentín y Molusco se vacilan en vivo

El reportero ancla de “Noticentro al amanecer” (Wapa TV), Normando Honorio Valentín, y el comediante y locutor, Jorge “Molusco” Pabón, intercambiaron chistes en el dicho noticiero.

Valentín le dijo al también productor que Zuania Vélez, conocida como “Indy Flow”, había relacionado a este con el electo presidente de Francia, Emmanuel Macron. “Te relacionó con el presidente de Francia, el nuevo. Te dijo gordito macron”.

“Chistes como esos no van haber en el ‘show’. Para que sepan…”, sostuvo entre risas el líder de “El goldo y la pelúa” (Mega 106.9FM).

Ayer jueves, “Molusco” anunció que se abrieron nuevas secciones para la segunda función del stand-up comedy “Molusco está apaga´o” el domingo, 21 de mayo a las 6:00 p.m. De esta forma, ambas presentaciones del espectáculo para adultos se harán en la versión de máxima capacidad del Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

Cabe destacar que Pabón, le solicitó a su equipo de producción que todas las ganancias de la venta de estas secciones sean destinadas en su totalidad a Go Gogo Foundation y al Hospital del Niño de Puerto Rico.

“Gracias al respaldo del público, de verdad que nos han sorprendido, y ahora nuestra meta es lograr otro ´sold out´, pero por dos buenas causas. Decidimos abrir nuevas secciones para tener el Coliseo en su máxima capacidad. Más allá del vacilón, siempre me he identificado con causas que benefician a niños, y como equipo decidimos que haremos este donativo a Go Gogo Foundation y al Hospital del Niño de Puerto Rico”, indicó Pabón a través de declaraciones escritas.

