Donga: el maestro reguetonero

Gabriel Aguilú es maestro de profesión, pero su pasión es la música urbana. En colaboración con el reguetonero puertorriqueño Xantos, lanzará su primer video promocional “Bien tropical”.

“Soy maestro de Historia y ahora estoy dando clases de inglés, pero lo que definitivamente me apasiona es la música y componer canciones”, admitió el profesor de escuela primaria.

El autodenominado Callejero Espiritual define su estilo musical como uno “bien diverso”.

“La fila es larga en la industria de la música urbana en Puerto Rico. Por eso me gusta la diversidad y quiero aprovechar la diversidad que tenemos en el Caribe”, planteó.

Lo de Callejero Espiritual, explicó, es porque “mis canciones hablan de lo que todo el mundo habla, pero no tiene que ver con ninguna religión, sino más bien lo que implica vivir en el Caribe. Aquí la cosa es distinta a otros lugares”.

“Con mis letras lo que quiero es plasmar lo que vivo y lo que veo todos los días cuando salgo a la calle. Lo que me rodea es lo que me inspira a escribir”, sostuvo el también compositor.

Sus estudiantes lo respaldan

Aunque actualmente imparte clases en escuela primaria, en años anteriores dio clases a estudiantes de escuela superior, quienes ya conocen su lado musical.

“Ellos han ido a parties que hemos hecho y me escriben en las redes. Es raro pero es algo bien chévere. Creo que escribo también con eso en mente. No voy a hacerme el santo porque esto no es música sacra, pero hay que dar un mensaje a los chamaquitos”, aseguró.

En los próximos años se visualiza de lleno en la música.