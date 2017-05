Agreden a exconcursante de programa mexicano

La exconcursante del ‘reality show’ Acapulco Shore, Brenda Zambrano, fue golpeada por otra mujer en una conocida discoteca en México.

En un video difundido por Twitter, aparece la joven con el cuello y el rostro ensangrentados. Entre lágrimas y en evidente estado de embriaguez, Zambrano dio su versión de lo que ocurrió. “Vean cómo me dejaron en el antro Kiss cuando yo no hice nada, solamente me la estaba pasando, no tengo ni a quién celar, cómo me dejaron toda marcada, toda golpeada en el antro Kiss”.

De acuerdo con las declaraciones de Brenda, esta se divertía en un club cuando otra mujer le rompió una copa en su cara. “No porque sea figura pública tengo que pasar esta humillación, a parte un put* de seguridad me agarró mi celular y quiso borrar los videos. Se están aprovechando de lo que me están haciendo. Esto no se vale ni hoy ni nunca”.

Mira el video