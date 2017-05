Álvaro Díaz: más allá de las melodías

Fin de semana. El trombón y las congas en manos de sus padres ambientaban la casa; la salsa era reina. Mientras su mamá cantaba –“bien bonito”, por cierto- él tarareaba e inventaba nuevas palabras con las últimas sílabas de cada estrofa. Así nació la pasión de Álvaro Díaz por escribir melodías, por cantar e interpretar.

Para empezar con un “cliché”, dijo, la música es “una manera de expresarse”. Sin embargo, también es un elemento “político”, añadió.

“Yo te estoy dando un pedazo de mí en cada obra, es real. Eso para mí es la música. Están los artistas que pintan para gustar y otros que pintamos del corazón”, destacó el cantante de música urbana que hoy tiene 27 años.

Pero las melodías también pueden cambiar tus decisiones y maneras de ver la vida, afirmó el también publicista.

“Si tu forma de ver la vida cambia por la música, si cambia eso que apoyas y lo que crees – al igual que un documental o película – podría tener un efecto político”, sostuvo.

Así que está muy claro de la responsabilidad que tiene al llegar a los oídos de su audiencia. Aunque no usa sus versos para denunciar las injusticias, porque “para eso ya hay un Calle 13”, trata de “pompear” a la gente, de decirle que pueden, que “echen pa’ lante”.

Precisamente de eso de trata su canción Todo Bien, pieza que describió como una obra para inspirar a otros en medio de tantos problemas sociales, sobre todo, en el epicentro de la crisis política que vive el País, que por su puesto, no le es ajena.

“Yo pienso que es un desastre. Estuve allí en el paro [del día Primero de mayo en la Milla de oro] diciendo presente para el público, aunque no hay fotos mías, porque no fui a farandulear, fui a estar allí. Pienso que es súper triste la situación que está pasando el País. No tenemos el poder ni nos dan la oportunidad de saber quiénes son los responsables de la deuda. No quieren dar paso a la auditoría. Pero el flow es que nos quitaron tanto, que nos quitaron el miedo”, dijo a Metro.

Su propuesta musical, según describió, busca hacer que el público se identifique. Cada una de sus letras tiene un referente en la realidad. Más de una vez, al estilo almodovariano, se ha citado a sí mismo al componer. Pero al final, aunque se repitan los elementos, el propósito es el mismo: contar historias.

Un ejemplo de este ideal es su sencillo Piso 13, una canción que relata la crónica de una amante, a quien perdió, pero añora volver a tener en sus brazos en el mismo apartamento que la primera ocasión.



A su vez, de acuerdo a Díaz, Piso 13 nació de su hit más importante: Miles de mujeres, melodía que profesa su amor por una mujer única, quien más que una pareja es su cómplice en los actos más claros u oscuros del diario vivir.

“Hay una canción –Miles de mujeres- que hice con Randy (de Jowell y Randy). En esa melodía yo menciono por primera vez la frase “Piso 13”. Una vez estaba con los productores en Venezuela y tenían unas pistas corriendo y me puse a improvisar algunas ideas y ahí salió”, comentó.

Díaz estrenó el vídeo de Piso 13 el pasado miércoles, una producción trabajada por manos locales la cual describió como “mi mejor carta de presentación”. El trabajo audiovisual recrea -a través de una puesta en escena puntillista- cada una de las estrofas escritas por el cantautor, sin alejarse de la estética que le representa, elemento que el joven considera esencial.

Y sí, publicista al fin –como ya dijimos-, este joven presta una atención especial a su marca. Cada elemento de su ropa, su cabello y lo que dice están bien pensados.



“Mi mamá, desde chamaquito, me tenía de punta en blanco. La manera en que entiendo la ropa es como algo natural, así es que yo trato de ponerme la mejor camisa que pueda conseguir. Nosotros nos pintamos el pelo ya hace como dos años de rubio. Lo del moñito, que se usa ahora, también lo habíamos hecho”, sentenció en aras de aclarar que siempre está a la vanguardia.

Pero además de la música, esa pasión por la moda también la ha convertido en un negocio. El joven, acompañando sus producciones musicales, crea piezas de ropa exclusivas que vende en Internet (lvtiendv.com).

Ahora mismo cumple 4 años de carrera. Además de presentarse en la Isla, ha viajado a México, España, Venezuela, Chile y otros países de Latinoamérica llevando su propuesta.

Al país Azteca, específicamente, llevó su gira SuperXclusivo Tour 2013, presentándose en la capital federal y en Monterey.

Cuenta con tres producciones: Hato Rey, iLUMILATIN Vol. 1 y San Juan Grand Prix.

Sus melodías las ha representando en más de 12 vídeos musicales, caracterizados por su estilo siempre original.

Por otra parte, el lanzamiento de San Juan Grand Prix lo posicionó por primera vez en la lista Billboard y número uno en iTunes.