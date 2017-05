Miss Río Grande reacciona a críticas por su respuesta final

Contenta, agradecida y satisfecha de haber podido posicionarme entre el selecto grupo de las 5 finalistas del Miss Universe Puerto Rico 2017. No tengo palabras (NUEVAMENTE) para expresar las emociones que he sentido en las pasadas 24 horas. Una noche llena de momentos alegres, otros no tantos; pero sin duda, repleta de recuerdos que me acompañarán por el resto de mi vida. Aprovecho para agradecer a las cientos de personas que me han enviado muestras de afecto y felicitaciones en todas mis redes sociales. Gracias por el continuo apoyo. Oficialmente sé lo que es el frío olímpico. Ps. Luego de haber visto la cantidad de memes sobre mi pregunta final, creo que debí contestar que lo que mejor nos describe a los puertorriqueños es el ingenio para siempre buscar el lado jocoso en los momentos difíciles. Por si te lo perdiste, aquí el video del tutorial para aprender a no contestar una pregunta final. 😂👑 #ImTop5baby #CasiCasiCasiCasiReina #EnMute #memequeen #teamriogrande

A post shared by Ivana Carolina Irizarry (@ivanacarolinairizarry) on May 5, 2017 at 3:47pm PDT