Evolución de la nueva Miss P.R. Universe

A sólo un día de la gran final para el #MUPR 2017 debo decir que me siento bendecida porqué tengo la oportunidad de trabajar por mis sueños. Desde muy niña lo he visualizado y hoy día tengo la oportunidad de cumplirlo. Agradecida con unos padres que siempre me han extendido la mano, que han caminado conmigo en la busqueda a realizar mis metas y que siempre me encaminan a más. Mi familia, mi motor. Gracias por tanto. LOS AMO, gracias por creer en mí. 😃🙏🏼 #TeamSanJuan

A post shared by D★NNA- Miss San Juan Universe (@danyeshka) on May 3, 2017 at 6:43am PDT