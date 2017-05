Miss San Germán Universe crea proyecto para ayudar a las jóvenes

Camille Acosta, candidata de San Germán en Miss Universe Puerto Rico 2017, anunció ayer miércoles a través de sus redes sociales, el proyecto #WeAreAllQueens (Todas somos reinas).

El mismo está dirigido a empoderar a las jóvenes y que puedan superar los estragos del bullying. Con un emotivo video, la beldad de 26 años explicó que haber recibido críticas y burla fue la razón por la cual comenzó a tomar clases de modelaje, logrando desarrollar una exitosa carrera como modelo.

“Luego de modelar con grandes diseñadores y aparecer en varias revistas la gente puede pensar que me he librado de la crítica y la burla, pero lamentablemente no es así, yo también lo he sentido”, reveló Acosta en el mencionado video.

“Que si estás demasiado flaca, que si estás demasiado gorda, que si ser muy alta es malo, que si ser muy bajita también es malo, y a veces nada es suficiente”, reflexionó.

La hermosa joven invitó a que las personas cuenten su historia utilizando el hashtag #weareallqueens y entrando a esa sección de su página oficial de la Internet camilleacosta.com. Estos mensajes son recibidos por ella misma, quien eventualmente realizará reuniones con todas las personas que participen y puedan compartir en dinámicas como parte del proceso de sanación.

“Todas somos únicas, todas somos diferentes, todas somos especiales”, finalizó en su proyecto con un mensaje inspirador de amor propio y respeto.

Miss San Germán junto a otras 36 candidatas buscarán hoy jueves lograr la corona de la belleza local en el Centro de Bellas Artes de Santurce.