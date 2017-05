Las 12 favoritas de Metro en Miss Universe Puerto Rico 2017

¡Terminó la espera!

En solo horas se conocerá el nombre de Miss Universe Puerto Rico y la encargada de representar a la isla en Miss Universo 2017. El certamen se verá por Wapa TV a las 8:00 de la noche.

Aquí te presentamos las favoritas de Metro para alzarse con la corona que ostenta la aguadillana Brenda Azaria Jiménez:

Aibonito – Gretchen Colón – 19 años

Se graduó en escuela Superior del Programa de Modelo Educacional Global con un promedio de 3.97. Aspira a ser Doctora en Medicina, Anestesióloga y actualmente cursa estudios Generales de Ciencias Naturales en la UPR Recinto de Cayey. Le gusta compartir con sus amigas, escuchar música e ir al cine. Tiene habilidad artística para la pintura, donde usa mucho su creatividad e imaginación.

Caguas – Nicole Marie Colón – 23 años

Estudia en la Universidad del Sagrado Corazón y está por terminar su Bachillerato en Relaciones Públicas en mayo 2017. Disfruta de ir al cine, la playa , bailar, actuar, compartir con sus seres queridos , es amante a la adrenalina y por eso hace turismo interno. Controla sus nervios con el baile, antes de cualquier actividad pública suele bailar para calentar y distraerse, para así manejar sus nervios.

Carolina – Tanya Marie Romero – 24 años

Graduada de Universidad con altos Honoras actualmente esta por terminar con su maestría en mediaciones y transformación de Conflictos en la Universidad del Sagrado Corazón. Tiene como una de sus metas formar parte de una coalición pro derechos Humanos , le gustaría trabajar en la ONU. Un día en plena Baldorioty de Castro paró su carro para salvar un gatito que estaba cruzando la avenida.

Dorado – Kimberly Jiménez – 19 años

Estudia en la Universidad Interamericana , Recinto de Bayamón. Su área de estudio es Ciencias Forenses. Disfruta de ir a la playa pues es su lugar de relajación, también de compartir con su familia y el modelaje es otro pasatiempo que se ha convertido en su profesión . Para ella entrar en el campo del modelaje y visitar diferentes países representando a PR.

Florida – Rashelle Miranda – 20 años

Estudiante de Actuación en la Universidad del Sagrado Corazón. Le gusta ir al cine muy seguido, hacer ejercicios, instruirse en los problemas del país, leer e ir a la playa. Prendió y guió el “digger” de su vecino por el monte de su casa y quedarse atorada en una cuesta de arena, sola y asustada.

Guayama – Natacha Romero – 22 años

Estudia Biotecnología en la Universidad Interamericana de PR , Recinto de Guayama. Le gusta ir al gimnasio y compartir con su familia y aprender técnicas de maquillaje. Durante su viaje a Argentina visitó las Cataratas de Iguazú que está dentro de la selva amazónica y en la lancha en la cual se montó se pasó todo el día empapada y muriéndose del frió. También antes de cada actividad siempre trata de rezar y encomendarse a Dios.

Peñuelas – Layla Velázquez – 21 años

Es estudiante de Administración Pública y comunicaciones de la Universidad Pontífica Católica de Ponce , Recinto de Ponce y propietaria y maestra de su academia de Modelaje “Dream Fashion Models Inc. by Layla Nicole. Su pasatiempo son Modelar , enseñarle a las niñas de su academia, pasar tiempo con sus seres queridos y hacer ejercicios. Lo más interesante que ha hecho es a su corta edad lograr abrir su propia agencia de modelaje, impartir sus conocimientos a otras niñas y poder impactar positivamente la vida de otras jóvenes.

Ponce – Jailenne Rivera – 23 años

Estudia en Keiser University Administración de Empresas con una concentración en Negocios Internacionales.Disfruta de ir a la playa, leer poesía e ir en busca de nuevas aventuras para sacar la mujer con mucha adrenalina que vive en ella.

Río Grande – Ivana Carolina Irizarry – 23 años

Graduada de la Universidad de PR Recinto de Bayamón en Administración de Empresas, con concentración en Mercadeo. En un futuro tiene planes de seguir estudiando. Compartir en familia, ir al cine , disfrutar un buen día de playa y jugar Tenis, desde pequeña. La primera vez que se montó en un four-track estaba muerta de nervios, pero finalmente lo pasó super bien y fue una experiencia diferente y divertida en compañía de sus amistades.

San Germán – Camille Acosta – 26 años

Cuenta con un bachillerato de producción y Mercadeo de Eventos. Le encanta compartir tiempo con su familia y los animales de su casa. También en su tiempo libre le encanta jugar con el maquillaje y probar diferentes cosas en su rostro, tendencias y estilos. Es una persona que le gusta enfrentar los miedos. Lo más inusual que cree que ha hecho es nadar con Tiburones en Cozumel, México y también el practicar “Sand Boarding” patinar sobre arena en la reserva natural de Paracas Perú.

San Juan – Danna Hernández – 20 años

Estudia en la Universidad de PR Recinto de Río Piedras, Escuela de Comunicaciones, Relaciones Públicas y Mercadeo. Le gusta hacer ejercicios y cuidar su figura, disfruta mucho de la lectura y de compartir con su familia. Cuando su mamá salió embarazada con Danyeshka y ella fue al médico y él diagnosticó que aunque el proceso de embarazo era real ,el feto no se desarrollaría, porque no era un ovulo fertilizado era un “huevo ciego”. Su mamá tuvo fe y esperanza en que si se desarrollaría su bebe y no dejó que le hicieran el procedimiento de raspe recomendado. El resultado en dos semanas más fue un embarazo normal del cual ella fue el feliz resultado nacido de fe y esperanza.

Utuado – Beverly Rodríguez de León – 22 años

Cursa estudios Universitarios en la Pontífica Universidad Católica, en Contabilidad Pública. Le gusta el surfing, cantar, tocar la guitarra y modelar.Se a lanzado de Skycoaster más alto que existe en el mundo! También le gustaría algún día hacer y trabajar en una fundación para ayudar y apoyar a familiares de pacientes de cáncer.

Otras que pueden ser semifinalistas: Arroyo, Bayamón, Fajardo, Guaynabo, Hatillo, Jayuya, Mayagüez y Santa Isabel

Información de las candidatas suministrada por: missuniversepuertorico.com

