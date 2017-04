Ricky Martin abraza a Venezuela

#Venezuela que triste ver estas imágenes. Siento tu dolor. Estoy contigo. Te abrazo. Mucha LUZ. #Venezuela these imágenes are so sad. I feel your pain. I'm with you. LOVE AND LIGHT. #Repost @rodnerfigueroa ・・・ #Caracas hoy!!! 💛💙💔 This is happening in Venezuela today!!! 🇻🇪 God bless the people of my country.

A post shared by Ricky (@ricky_martin) on Apr 26, 2017 at 7:48pm PDT