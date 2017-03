Géneros musicales diferentes conviven en We The Future Festival

Por: Jimmy Martínez

La segunda edición del We The Future (WTF), el festival musical multigénero más importante de Puerto Rico y el Caribe, cumplió con las exceptivas de un grupo variados de jóvenes y adultos.

Durante ocho horas miles de personas se dieron cita en facilidades del Coliseo Roberto Clemente en la búsqueda de una aventura musical variada y llena de talentos locales e internacionales.

El montaje impresionó y dejó a sus espectadores complacidos. Reinó el entretenimiento y la música del reggae, electrónica, indie y urbana para todos los gustos desde los gammers hasta los millenials.

La primera de dos noches del festival Coors Light We The Future, contó con 10 artistas locales e internacionales antes una asistencia estimada en 15,000 personas. Desde temprano en la tarde la música atrajo a los primeros jóvenes ubicados en varias filas que se observaban desde la avenida Franklin Delano Roosevelt.

Muchos rostros ansiosos por lograr entrar a tiempo para escuchar a su artista favorito. Solos, en parejas o en grupos, pero todos con un mismo propósito, disfrutar de la noche que apenas comenzaba.

Ya dentro del festival WTF las dos tarimas, interior y exterior, anunciaron los primeros talentos que se presentarían. Desde todos los ángulos del complejo deportivo del Roberto Clemente y la Plaza de la Independencia se podía escuchar las mezclas del sonido que producían los platos de los artistas.

Para muchos era su primera vez, otros ya tenían su plan para disfrutar de todas las atracciones que presentó la producción del evento a través de estaciones con experiencias de tecnología, arte y deportes NBA.

Cada talento aportó algo de su música en vivo para que fuese una noche memorable. Con ansias esperaban por los platos fuertes de la noche: Cultura Profética, DJ Snake, Zedd y AndyC.

Los tan anhelados y nominados a los premios Heat Latin Music Awards, Cultura Profética, cantó y despertó emociones con su talento. Sin duda por algo son la banda de reggae de mayor reconocimiento a nivel mundial quienes interpretaron los éxitos “Ilegal”, “La Complicidad” y “Rimas Pa’ Seducir”.

Desde Francia y en su primera presentación en Puerto Rico DJ Snake, destacado por los éxitos “Turn Down for What” y “Lean On”. Zedd, mundialmente reconocido por “Let Me Love You” hizo vibrar a todos con sus combinaciones y mezclas musicales. AndyC, DJ inglés de los géneros de música electrónica “drum & bass, dubstep y jumpcore”, acentuó su estilo único del “The Double Drop”, donde alinea dos melodías para que el bajo de ambas pistas caiga al mismo tiempo.

El público se movía de una tarima a otra para escuchar a su artista favorito. Sin pensarlo mucho, la gran mayoría disfrutaba con ánimo de bailes y coreografías de la música de artistas locales e internacionales que estuvieron la primera noche del Coors Light We The Future Festival.

Además de mucha música, el evento contó con juegos, “food trucks” y experiencias innovadoras. Ahora se preparan para la segunda noche que será el sábado 18 en las mismas facilidades. Para esta fecha hay gran expectativa con el extravagante y colorido dúo Empire of The Sun. También con la mezcla de música electrónica del misterioso Marshmello, quien nadie nunca le ha visto su rostro. ¿Revelará su verdadera identidad en Puerto Rico?, hay que estar allí para ver si ocurre.

Cabe destacar que este festival WTF es un concepto 100% hecho en Puerto Rico y por puertorriqueños con experiencias de sobre 20 años en el manejo de talentos y producciones a gran escala.