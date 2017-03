Maripily: "Mi talento es ser la mujer exitosa que soy"

La empresaria y modelo Maripily Rivera considera que su talento es “ser una mujer exitosa” al manifestar sentirse plena en esta etapa de su vida “porque he hecho de todo”. Le faltaba experimentar en el teatro y se le dio también.

“Se ponen a estar hablando basura que si uno no tiene talento. Mi talento es ser la mujer exitosa que soy hoy en día, de tener una empresa estable de 16 años y mi propia línea de ropa. No es representado marca es mi propia marca”, dijo a Metro en referencia a los detractores en las redes sociales.

“No estoy en televisión porque no quiero, porque hago proyectos cortos cuando quiero. Me gusta estar pendiente a mi empresa y pendiente de mi hijo. Ese es el talento de Maripily ser una empresaria exitosa”, sostuvo.

Podría hacer un reality en Los Ángeles.

“Me llamaron de Los Ángeles para hacer un proyecto de televisión nuevo, pero estoy analizándolo porque tendría que irme a vivir ocho meses para allá. Me suena bien la oferta que me están haciendo pero lo que me asusta es que tengo que vivir allá y soy bien apegada a mi hijo”, consideró.

Sin embargo, su hijo Joe Joe le expresa su apoyo.

“Aunque mi hijo me dice que me vaya que él me apoya, mi hijo está en una edad difícil que quiero que él sepa que mamá está ahí”, expuso.

“Luego de la obra de teatro, regreso a Miami para negociar mi línea de bronceadores y veinte cosas. Estoy disfrutándome las bendiciones que Papá Dios me da”.

Por otra parte, aseguró que “la actuación no es lo mío”.

“Si te digo que me gusta, te voy a decir una mentira. Admiro a las actrices y a la gente que hace teatro porque pienso que es muy sacrificado, pero no es el mundo mío. Yo lo hice para tener una experiencia más. Era lo que me faltaba. A mí me gusta hacer cosas diferentes para que la gente vea que Maripily evoluciona y sabe hacer otras cosas”, admitió quien encarna el personaje de Eva en la obra de teatro Malas.