Hijos de Papo Brenes: "Papá se despidió tranquilo"

Josué y Marcos, hijos de Ramón Luis “Papo” Brenes Berríos, dieron a conocer los detalles de las exequias fúnebres del respetado periodista quien falleció en la madrugada de hoy, al destacar el gran ser humano que fue y valiosas enseñanzas. (Ver video aquí)

“Papá se despidió tranquilo. Estuvo en paz en todo momento y compartimos en familia hasta la madrugada. Tenemos que aprender de esta experiencia, a bajar revoluciones por la vida profesional que llevamos para poder tener ese contacto familiar con más frecuencia”, destacaron.

Josué compartió que “hace dos años le decretaron un cáncer terminal y todos esperábamos que ese iba a ser el final y durante ese período de tiempo el pudo recibir el cariño de la gente de una forma inusual. El ser humano espera hablar bien y resaltar las cosas bonitas después que la persona muere, y él tuvo la dicha de recibirlo en vida y por esto estuvo en paz durante todo el proceso”.

Como padre fue ejemplar. Incluso se preocupaba más por su familia que por su tratamiento.

“Estaba más preocupado por nosotros que por él. La última comunicación que yo tuve con él antes de que dejara de comunicarse fue que se quitó el abrigo en el hospital porque sentía que yo tenía frío. Él era el que nos calmaba a nosotros. Nos decía yo estoy tranquilo, estoy ready”, manifestó Marcos, al agradecer a los medios y al pueblo por la manera en que se llevó la noticia.

Una de las enseñanzas que atesoran de su padre es que les enseñó a ser unidos y a buscarse más en familia. “No hay que esperar a experiencias como esta para uno buscarse más. No hay profesión y no estrés que valga que justifique el que uno no llame a los padres con mucha frecuencia”.

Explicaron que durante el proceso siempre se mantuvo de buen humor.

“Él era un chiste eterno. Estuvo haciendo chistes hasta el último momento. Nos escribía cositas graciosas en una libreta y nunca perdió el sentido del humor”, comunicaron.

Se preocupaba también por los más vulnerables.

“Papá siempre hablaba de que como el país podría tomar otro rumbo si las prioridades cambiaran. Estar más pendiente al pueblo, a la gente que lo necesita y no enfocarse en los de arriba”, relataron.

Datos e información del velatorio:

Los fondos recaudados en la cuenta que se abrió a nombre de Ramón Luis “Papo” Brenes, serán destinados a la Fundación Cabecitas Rapadas, con la que colaboró.

El velatorio se efectuará el sábado comenzando a la 1:00 de la tarde, en la funeraria Buxeda en Hato Rey. Se realizará una misa abierta para todo el público a las 7:00 p. m.

Su cuerpo luego será cremado, para respetar su voluntad. La disposición de las cenizas la dejó discreción de sus hijos.

El comunicador falleció a los 64 años, tras una prolongada batalla contra el cáncer de páncreas.

Brenes Berríos también enfrentó cáncer de próstata hace 15 años.

Por los últimos años se destacó en los programas “Dando candela” (Telemundo) y “Como como” (Sistema TV).

A Papo Brenes le sobreviven sus hijos Josué, Marcos y Angelique (quien reside en Estados Unidos), al igual que su compañera sentimental Pauline Pantojas.