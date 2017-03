Cultura Profética apuesta a las plataformas digitales

San Juan- El grupo puertorriqueño de reggae Cultura Profética, que se presentará mañana en la segunda edición del espectáculo “We The Future” en San Juan, apuesta ahora a promocionar y vender sus sencillos en las plataformas digitales de música.

Y es que según admitió hoy a Efe el cantante y bajista de la agrupación, Willy Rodríguez, el lanzar temas sueltos en los diversos programas digitales es la mejor alternativa para conocerse más porque “se digieren más rápido” y les dan “el tiempo merecido a la canción”.

“Me he enamorado de sacar sencillos”, resaltó Rodríguez, quien junto a Omar Silva (guitarra y bajo), Eliut González (guitarra), Boris Bilbraut (batería) y Juan Carlos Sulsona (teclado) componen el núcleo de Cultura Profética, que en mayo próximo celebra sus 21 años de carrera.

Tal es el caso del tema “Música sin tiempo”, que aunque desde el año 2015 el grupo la ha interpretado en espectáculos, no será hasta el próximo día 24 que la incluirán en las plataformas digitales y lanzarán simultáneamente con un vídeo musical que filmaron en Puerto Rico.

“La música no es solo para hacer estribillos, sino que se haga sentir. Estamos tratando de agradecer y valer lo que es la música para uno. La esencia de lo que es la música, demostrar musicalmente de manera poética la esencia de cada cual”, resaltó Rodríguez.

La idea de utilizar las plataformas digitales, no obstante, no había sido plasmada con otros temas que Cultura Profética ha logrado éxito, como “En la oscuridad”, que según dijo Rodríguez es su canción favorita propia, y “Saca, prende y sorprende”, que se ha convertido en el de mayor aceptación internacional para el grupo.

“No nos medimos por la industria, sino porque la gente se lo merece”, indicó Rodríguez, el intérprete de otros éxitos “Baja la tensión”, “Para estar”, “Ilegal”, “Despertar”, “Rimas pa’ seducir”, “Del tope al fondo”, “Sube el humo” y “Ritmo que pesa”.

Y mientras los seguidores de Cultura Profética esperan una nueva producción, la cual Rodríguez ha descrito como “fantasma”, porque aún no la han terminado a pesar de que ya han grabado seis canciones, la agrupación retomará próximamente su gira para continuar celebrando sus 20 años de carreras.

La gira de conciertos proseguirá, después de la presentación de mañana en el evento “We The Future”, en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan, en varios países de América Latina, como Bolivia y Honduras, donde actuarán por primera vez, así como Chile y Argentina y posiblemente Uruguay y Venezuela.

Otros músicos que participarán en “We The Future” son el francés DJ Snake, Zedd, Marshmello, el dúo australiano Empire of the Sun, el británico DJ AndyC, DJ y los locales Bad Bunny, PJ Sin Suela y Los Wálters.

Durante sus más de 20 años de carrera, Cultura Profética ha lanzado ocho discos y ha ganado varios premios internacionales, entre ellos los Gaviotas de oro y plata del Festival de Viña del Mar, Chile.

Los integrantes de este grupo, que fusiona el reggae con los sonidos del jazz, el funk, la electrónica, así como el hip hop, el ska y la música brasileña, también fueron reconocidos como “ciudadanos distinguidos” por la capital argentina de Buenos Aires.

Los ocho álbumes de la agrupación boricua -todos ellos lanzados de forma independiente- son: “Canción de alerta”, “Ideas nuevas”, “Cultura Profética en vivo”, “Diario”, “M.O.T.A.”, “Cultura Profética tributo a la leyenda Bob Marley”, “La dulzura” y “Cultura Profética – 15 aniversario en el Luna Park”.