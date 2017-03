Chayanne escribe emotivo mensaje dedicado a Papo Brenes

El cantante puertorriqueño Chayanne expresó hoy sus condolencias a la familia del periodista Ramón Luis Brenes Berríos (“Papo”), quien siguió de cerca su trayectoria desde la agrupación Los Chicos, y con quien tuvo una sólida amistad.

El intérprete escribió en sus redes sociales un emotivo mensaje a su amigo, que falleció hoy luego de una batalla contra el cáncer de páncreas.

“Te has ido, pero me quedo con los recuerdos compartidos. Siempre admiré tu intelecto, tu sentido del humor y el respeto a tu profesión”, publicó el artista.

Resaltó, además, “siempre creíste, no solo en mí, sino en el talento de Puerto Rico y no olvido que desde mis comienzos con Los Chicos te tomabas el tiempo de ir a Centroamérica a apoyarnos, eso no se olvida jamás, siempre mantuviste esa constancia”.

“Tu partida es una tristeza para Puerto Rico, para mi familia y para mí pero tú, Papo, siempre permanecerás en nuestros corazones. A todos tus seres queridos mis condolencias. #PapoBrenes”, puntualizó el vocalista.

Papo Brenes, quien laboró como director y editor de las revistas TeVe Guía y Teve Aquí, como también en los programas “Anda pa’l cará” y “Dando candela”, dio un seguimiento directo a la vasta trayectoria de Chayanne.