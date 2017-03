Alexandra Fuentes relata últimos momentos de vida de Papo Brenes

La animadora y amiga del fenecido periodista Ramón Luis “Papo Brenes”, Alexandra Fuentes contó en una entrevista radial los últimos momentos que vivió este y aseguró que “se fue en paz”.

“Es un golpe al corazón. Me duele mucho. Ha sido un proceso difícil de asimilar de que Papo ya no está con nosotros. Ayer [miércoles] tuve el privilegio de estar en la habitación con sus hijos en el último momento de vida de Papo. Me siento feliz de que Papo se pudo despedir de nosotros, se fue tranquilo, se fue en paz, sabiendo que tuvo una vida conforme a principios con un trabajo con mucha verticalidad siendo un buen papá, amigo, compañero. Es bien duro y nos toca seguir asimilando este proceso con la tranquilidad de que Papo ya no sufre”, indicó la presentadora de televisión en entrevista con NotiUno 630am.

Esta confirmó que el periodista estuvo el pasado fin de semana enfrentando dolores por el tratamiento de las quimioterapias.

“El lunes entra al hospital. Estaba muy débil y estaba malito. Ya la comunicación era muy limitada, pero si lo hacía por lápiz y papel porque se le hacía muy difícil poder sacar palabras. Pero, estaba con una tranquilidad, esta consciente en todo momento de lo que estaba pasando y del proceso que estaba pasando”.

La noticia del deceso del expanelista de “Dando candela” (Telemundo) fue confirmada por Josué Brenes, uno de los tres hijos del comunicador.

Haz click aquí para escuchar el audio de la entrevista