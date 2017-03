Shalimar Rivera y Mayra López Mulero celebran juntas el Día Internacional de la Mujer

Por qué la pizza nunca falta… 🙈🙈🙈🙈🙈😂😂😂😂😂 @mayralopezmulero te dije… Lo puse… 😂😂😂😂🙊🙊🙊🙊

A post shared by Shalimar Rivera (@shalimarrivera) on Mar 8, 2017 at 5:23pm PST