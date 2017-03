Tuti Bou: Colosal trayectoria cimentada en bondad

Con 28 años en la industria del entretenimiento, Maricarmen Tuti Bou, vicepresenta y directora de Sony Music Puerto Rico, carga con innumerables satisfacciones en su hoja de vida, aunque su mayor regocijo es servir al prójimo y desarrollar nuevos talentos.

Tuti, como le llaman cariñosamente, a lo largo de su excelsa trayectoria profesional se ha destacado en una industria dominada en su mayoría por hombres.

“Por nuestra naturaleza de mujer, nuestros retos son mayores, no solo para llegar a altos puestos ejecutivos, sino que muchas tenemos la responsabilidad de criar una familia y echarla hacia adelante”, consideró la ejecutiva, quien comenzó a laborar desde los 23 años.

Actualmente, planteó que “la industria se ha transformado y la participación de las mujeres es mayor. Aunque hay un mayor número de hombres liderando, hay un gran número de mujeres en puestos clave”.

“En mi caso, logré llegar a donde estoy hoy gracias al esfuerzo, responsabilidad y perseverancia”, indicó.

“Comencé como secretaria y recepcionista en 1988, cuando era CBS Records. Luego fui la relacionista pública por muchos años y hace nueve años dirijo Sony Music en Puerto Rico. Además, manejo las carreras de Kany García y Pedro Capó. Llevo más de la mitad de mi vida viendo crecer las grandes estrellas, de las cuales hoy disfrutamos de su gran talento, como Chayanne, Gilberto Santa Rosa, Shakira, Ricky Martin, Víctor Manuelle, Franco de Vita, Sin Bandera y muchos más”, describió.

Al indagar sobre las herramientas que le han servido para destacarse en su profesión, respondió: “Lo más importante es la honestidad y los deseos de crecer. Pienso que la clave del éxito es tener palabra y ser honesto. Esto hace que las personas confíen en ti”.

“Siempre les aconsejo a los jóvenes que lo más importante es la honestidad, el compromiso y siempre dar la milla extra. Vivirse la industria y disfrutar el trabajo. No esperar que otro haga el trabajo por ti, y tener los pies en la tierra”.

Después del nacimiento de sus hijos Camelia y Manuel, su complacencia es el amor de su familia y el cariño y el respeto que ha ganado en la industria.

“Soy transparente y me gusta ayudar. En el transcurso de los años he tratado de crear buenas relaciones con mis compañeros. Gracias a trabajar en esta industria he tenido la gran oportunidad de ayudar a múltiples entidades benéficas, como S.E.R., CAP de Cáncer Pediátrico, y Distrofia Muscular, entre otras. También en días especiales visito el Hogar Lucero de Amor, que acoge a niñas maltratadas, para llevar un ratito de alegría”, afirmó la ejecutiva.