Pokémon Go puede ayudar a dar unos 10 mil pasos diarios

El juego de realidad aumentada para Pokémon Go puede ayudar a la gente a alcanzar los 10.000 pasos diarios, el mínimo que algunos expertos creen necesario a fin de lograr un beneficio para la salud, según una investigación divulgada por la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA).

Investigadores de la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, determinaron que este tipo de aplicación para móviles puede alentar a la gente a incrementar el nivel de actividad física de una persona.

En este juego para móviles, los jugadores se desplazan por distintos lugares para tratar de capturar a las populares criaturas de Pokémon.

Para llevar adelante su investigación, los científicos trabajaron con 167 usuarios de iPhone que han jugado Pokémon Go en julio de 2016 y les pidieron capturas de las pantallas en las que pudieran ver los pasos diarios que daban.

El estudio muestra que antes de jugar con la aplicación, los participantes caminaban un promedio de 5.678 pasos, una cifra que ascendía a 7.654 luego de comenzar a utilizar Pokémon Go, según informó la AHA.

Para Hanzhang Xu, investigadora de la Universidad de Duke que trabajó en este estudio, los resultados sugieren que la aplicación “puede alentar a la gente que tiene un estilo de vida sedentaria, y que de otra forma quizás no participa en formas tradicionales de ejercicio, a incrementar su actividad física”.

Entre los resultados también encontraron que los participantes eran dos veces más propensos a alcanzar los 10.000 pasos diarios luego de jugar con esta aplicación y que las personas con sobrepeso eran las que más podían beneficiarse de este cambio.

El aumento, en promedio, de casi 2.000 pasos diarios puede disminuir los riesgos de tener un ataque cardíaco o cerebrovascular en un 8 por ciento, recordó Xu.

Aunque Xu señaló que el interés inicial que los usuarios mostraban por el juego puede disminuir con el tiempo, también consideró que “hacer algo de actividad física siempre es mejor que quedarse sentado en el sillón”.

“Nuestro estudio puede tener implicaciones para el diseño de otras intervenciones digitales saludables que alienten a la gente a hacer más ejercicio”, agregó.