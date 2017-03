Muere jazzista Dave Valentín

El flautista de ascendencia puertorriqueña, Dave Valentín falleció esta mañana en Nueva York. Fue un músico destacado de jazz latino.

El jazzista, quien ganó Grammy en su carrera musical, había padecido de un derrame cerebral en el 2012. Valentín tenía 64 años.

Hijo de emigrantes puertorriqueños, Valentín nació en Nueva York, aprendió a tocar percusión de niño y luego estudio flauta. Estudió en el Bronx Community College. Sus padres eran naturales de Mayagüez.

Según reseña la Fundación para la Cultura Popular, Valentín es considerado uno de los flautistas de jazz latino más importantes de la historia, gracias a su técnica, su ritmo y su vasto conocimiento musical.

Su deceso ha sido lamentado en las redes sociales.

We've lost a legendary musician known throughout the world. A Latin Jazz Artist who made us all proud of him. R.I.P. Dave Valentin. #Bronx pic.twitter.com/1xh4RxL1VH

— Jose E. Serrano (@RepJoseSerrano) March 8, 2017