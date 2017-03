Ismael Miranda le "rapea" a la vida

El “Niño bonito de la salsa”, Ismael Miranda, quien fue nombrado padrino nacional de Revelo por la Vida 2017 de la Sociedad Americana contra el Cáncer (SACC), compartió su testimonio para exhortar a los hombres la prevención y detección temprana.

“Si uno se atiende bien puede sobrevivir al cáncer y no hay ningún problema. Quiero que todo el mundo tenga la misma oportunidad que yo tuve. Creo que eso es lo bonito y por eso quise hacerlo público. No me siento avergonzado porque tuve la enfermedad, al contrario le doy gracias a Dios que pude superarla y que todavía tengo mucha vida por delante”, instó el padre de cinco hijos y abuelo de doce nietos, al destacar que su fe lo mantuvo optimista en todo momento.

“Pudimos hacer la operación y el tratamiento, y gracias al Señor hace dos años y unos cuantos meses estoy libre de cáncer. Yo le sirvo al Señor hace 13 años y de verdad que sabía que todo saldría bien porque yo doblé mucha rodilla y todavía doblo rodillas”.

Relató que el día antes de ser operado, se puso un pantalón corto, una camiseta hasta las rodillas y un sombrero de lado, y salió de su cuarto a “rapear”.

“Salí del cuarto a rapear victoria. Lo que cantaba era que estaba listo para mi victoria. Por eso estamos aquí y le doy gracias a Dios y a mi doctor”, compartió al anunciar el lanzamiento de su nuevo disco y celebración de sus 50 años de trayectoria artística.

Janice, su compañera de vida hace 23 años, añadió que “cuando llegó la noticia temí, pero decidimos confiar en el Señor, creer que Él es soberano y su voluntad es perfecta”.

“En los últimos dos años no he parado de trabajar y en los próximos meses sale mi nuevo disco para celebrar los 50 años en la música. Lo que quiero decir es que si alguna persona es diagnosticada con cáncer, tiene que preocuparse y atender el asunto, pero sin dejar de disfrutar la vida”, exhortó.

El cáncer de próstata es el tipo de cáncer más común en hombres en Puerto Rico. Se diagnostican alrededor de 3,000 pacientes al año.

Revelo por la Vida 2017 de la Sociedad Americana contra el Cáncer (SACC)

Bajo el lema “Con cada estrella brilla la esperanza”, la SACC a nivel local celebrará su vigésimo aniversario con el evento Relevo por la vida, el más grande de recaudación de fondos de la SACC PR, en el cual personas y equipos se unen para caminar por horas en solidaridad a todos los pacientes de cáncer y sus familiares.

Además, de los 30 eventos, se estarán celebrando los Relevo Recreos en más de 100 escuelas, donde se refuerza desde temprana edad la actividad física y se educa sobre la prevención y detección temprana, dando énfasis a la vacunación contra el VPH, virus de papiloma humano, a partir de los 11 años, para niñas y niños.

Los recaudos generados en Relevo Por La Vida serán reinvertidos en la comunidad a través de su extensa oferta de servicios que incluyen: centro de servicio al paciente, asistencia económica y transportación, grupos de apoyo, prevención y detección temprana, establecimiento de política pública e investigación. Parte de estos fondos, también son destinados al albergue temporero, Puerto Rico Hope Lodge y su Hogar Niños que Quieren Sonreír, el cual ofrece estadía gratis, con todas las comodidades de un hogar, a todo paciente de cáncer durante su proceso de tratamiento.

Para más información sobre Relevo Por La Vida 2017, su calendario de eventos, inscribir su equipo o donar puede comunicarse a la SACC PR al (787) 764-2295 o acceder la página: www.relevopr.org y Facebook: https://www.facebook.com/relevoporlavidapr