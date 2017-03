Dayanara no quiere una pareja que la quiera controlar

Dayanara Torres, Miss Universo 1993, habló con la revista People en Español y reveló cómo le gustaría que fuera su futura pareja

“Quiero encontrar una persona que entienda que mis hijos son lo primero para mí. Que sea una persona que me deje hacer mis sueños, que no me corte las alas, que no me quiera controlar. [Alguien] que esté contento con lo que hago, que admire lo que hago”, dijo Torres en entrevista la dicha publicación.

“Ya llegará y ojalá”, respondió la puertorriqueña, quien fungió como jurado en la pasada edición de Miss Universo que se realizó en Manila, capital de Filipinas.

Si toca el amor a su puerta, Dayanara dejará claro que su prioridad son sus dos retoños y que este estaría en segundo lugar.“No es malo un segundo lugar”.