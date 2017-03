Clase artística expresa admiración por Iris Martínez

La clase artística de Puerto Rico expresó por las redes sociales su respeto por la actriz Iris Martínez, quien falleció hoy, a los 92 años.

El actor Pedro Orlando Torres publicó, “elevada vuela ya en espirales de Luz mi querida amiga Iris Martínez…trascendida en elevadas esferas. Gracias por tu infinito amor…”.

Cristina Soler resaltó, por su parte, “ya nos volveremos a ver compañera”.

Cordelia González escribió, “debe haber un gran estreno en el cielo. Otra estrella se nos va a ocupar su lugar en el escenario mayor. Allí realmente brillan las verdaderas estrellas. Descansa en paz, querida Iris Martínez…”.

Jorge Castro señaló, “hoy el teatro en Puerto Rico está de luto. Otra de sus legendarias columnas nos dejó. Iris Martínez ahora acompaña a su amiga Miriam Colón. QDEP”.

El comediante y productor Sunshine Logroño expresó, también, “QDEP una excelente actriz, luchadora incansable de la clase actoral y buena amiga, Iris Martínez”.

Johanna Rosaly puntualizó que “la carrera como actriz y activista de Iris Martínez fue una de elegante dignidad. ¡Hasta siempre, Iris!”.

Amneris Morales manifestó, en tanto, “ay mi Dios… se fue la adorable Iris Martinez detrás de su amiga Miriam Colón a solo días. Que ilusos somos al pensar que era mejor no decirle a Iris sobre la partida de Miriam… Como si Iris no la hubiese sentido elevarse, como si Miriam no hubiese viajado hasta donde Iris a despedirse… Como si no hubiese sentido que también Brunilda García había despegado. Se fueron juntitas las tres, una detrás de la otra”.

Morales precisó, además, “gracias Iris por tus luchas, por tu paz, por tu entereza, por tu arte, por tu amor. Que dicha haberte conocido, haber compartido en las tablas contigo… y haber compartido unas buenas copas de vino contigo y con La Boscana, contigo y con Miriam….Vuela libre y feliz… allá te esperan tus dos hermanas Brunilda y Miriam… y tu otra hermana que se les adelantó en el viaje… La Boscana”.

Dagmar Rivera publicó en sus redes sociales, “cuánto lo siento, que mucho la quiero, que mujer tan divina y talentosa. Que Dios la reciba”.

José Brocco recordó, “Miriam Colón Valle, mi abuela en ‘El Callejón de los Cuernos’; Iris Martínez, mi abuela en ‘Historia de una Escalera’. ¡Descansen en paz abuelitas!”.