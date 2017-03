Exparticipante de "America’s Next Top Model" revela que fue violado en París

Un exparticipante de la competencia de modelos “America’s Next Top Model” reveló a un portal estadounidense que fue violado en un club nocturno en París, Francia y que las autoridades no hicieron nada por su raza y orientación sexual.

De acerdo con TMZ, Bello Sánchez aseguró que los mencionados hechos sucedieron el pasado 30 de enero en el club Le Rouge y que la Policía “apenas puso atención en el caso”.

“Busquen a esa persona. En París es tan fácil encontrar a alguien. Todos los edificios son del mismo color. No hay muchos sitios donde te puedes esconder. ¿Por qué no buscaron en ese mismo momento, cuando les dije? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no le preguntaron a los miembros de seguridad? no fueron de ninguna ayuda”, indicó el joven en un video.

Sánchez fue parte del ciclo 22 del dicho programa y quedó en noveno lugar. El ganador de ese ‘season’ fue Nyle DiMarco.