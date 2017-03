Brenda Robles pide disculpas a Melina León

@brendaroblespr en exclusiva en @elcircodelamega pide disculpas a @melinaleonoficial tras arremeter nuevamente contra ella anoche en @jefastv y aceptó reto de @elgangster de cantar canción de Melina! #picandoalante #MiraQuienNoCanta

A post shared by Fernan Vélez (@nalgorazzi) on Mar 6, 2017 at 4:20am PST