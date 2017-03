Boda de Ricky Martin será de tres días

Confirmado: El astro boricua @ricky_martin se casará el próximo mes de junio en Nueva York con su pareja @jwanyosef “La fiesta va a ser a lo grande. Pienso hacer mucho ruido. Será una boda de tres días”, dijo el cantante en el espacio radiofónico de Andy Cohen. Más detalles en tvynovelas.com

