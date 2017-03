Adele finalmente confirma que está casada

Aunque ya todos los sospechaban, por fin la cantante Adele confirmó que está oficialmente casada con Simon Konecki con quien tiene un hijo de cuatro años llamado Angelo.

La intérprete de “Hello” hizo tal confesión mientras hacía una de sus tradicionales intervenciones en su concierto de este fin de semana en Australia.

Mientras presentaba el tema “Someone Like You” en el escenario de Brisbane, dijo “Ese sentimiento que experimentas cuando te enamoras de alguien, es el mejor sentimiento sobre la tierra.. Y yo soy adicta a ese sentimiento. Obviamente no puedo ir por la vida enamorándome de todo porque ahora estoy casada. Ya encontré a mi persona”, y agregó “Pero ese sentimiento cuando conoces a alguien y te hace sentir como si vivieras por primera vez. Me gustaría volver a experimentarlo”.

En octubre del año pasado, el periódico Mirror de Inglaterra había revelado su compromiso y recientemente durante los premios Grammy, se soltó el rumor de que la pareja podría haberse casado pues ambos portaban un anillo blanco en el dedo anular.

Y justo en esa ceremonia, reveló que la vez anterior que estuvo ahí, estaba embarazada sin saberlo.

“Hace cinco años que estuve aquí, estaba embarazada y no lo sabía. Me enteré poco después y fue la mayor bendición de mi vida”, dijo.