Zuleyka Rivera le responde a quienes la critican por sus estrías

La ex reina de belleza, Zuleyka Rivera, le salió al paso a quienes la criticaron por haber publicado una foto en las redes sociales mostrando un escote que dejó ver estrías en su busto.

Alimentando el alma en este ratito libre con @giselleblondet #tengo50yque? Gracias muñeca!!! Excelente guía para alcanzar el éxito en todo el sentido de la palabra, en cualquier etapa que te encuentres. Photo by: @jorgeveleztv A post shared by Zuleyka Rivera (@zuleykarivera) on Feb 22, 2017 at 2:27pm PST

“Yo no soy perfecta. Tengo mis imperfecciones, al que le guste mis estrías cool, al que no le guste, no me importa”, dijo Rivera en medio de una entrevista televisiva.

La también modelo y actriz afirmó que no dejará de publicar este tipo de fotos en sus cuentas sociales.

“Voy a seguir subiendo fotos como sea, sí las tengo y eso es algo natural del embarazo”, dijo.

Rivera también añadió que sus estrías le recuerdan a su hijo y el proceso de lactancia al mismo.

“Son mis marcas de amor y cada vez que las veo me acuerdo a mi hijo”, dijo la actriz de la obra Malas que actualmente se presenta en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

