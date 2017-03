​Emma Watson salva a periodista de una situación vergonzosa en plena entrevista

La conocida actriz que interpretaba a Hermione Granger, en la Saga de Harry Potter, Emma Watson, demostró una vez más que es bella no sólo por fuera, sino que también por su interior, al mostrar toda su empatía en una entrevista que estaba realizando para promocionar su nueva película, “La Bella y la Bestía”, junto a su co protagonista, Dan Stevens, en el programa Pool Fiction (Movistar Estrenos).En medio de la grabación, cuando Stevens hablaba, la actriz detuvo la entrevista para auxiliar a la periodista, quien no se dio cuenta que tenía lápiz labial en el mentón. “Tu harías esto por mi y yo lo haré por ti”, fue lo que le declaró Watson a la reportera. Posteriormente se paró de su silla y comenzó a limpiarle el rostro.“Sería sumamente triste que después te veas así. Tengo que hacer esto por ti. Sé lo que se siente tener algo en la cara”, indicó la interprete de la saga de Harry Potter.Luego pidió la asistencia de una maquilladora para que ayudará a la entrevistadora, quien reconoció sentirse sumamente avergonzada.“Estoy roja ahora ¿cierto?”, respondió, aunque Watson le pidió que simplemente se relajara. Finalmente la reportera afirmó que éste había sido el “mejor momento del viaje”.Agradecimientos: Twitter /@Collider.